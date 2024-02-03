عبدالجليل: وزارة الصحة تولي ملف الأورام أهمية كبرى

3 فبراير، 2024 7:23 م
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أخبار ليبيا 24

أكد، وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، أن الوزارة تولي ملف الأورام أهمية كبرى.

جاء ذلك، خلال مشاركته في، ندوة علمية، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، نظمها المجلس القومي للمرأة.

وقال عبدالجليل، إن الوزارة، تسعى لحل المشاكل والعراقيل، و تقديم كل الإمكانيات لمرضى الأورام من المسح الذري، والفحوصات والأدوية، وإنشاء منظومة صحية كاملة تخص مرضى الأورام.

وتخلل الملتقى العلمي، تقديم محاضرات علمية وتوعوية، حول أمراض السرطان، وأهمية التغذية العلاجية، والجانب النفسي وإعداد التقارير.

 

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3 فبراير، 2024 7:23 م
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