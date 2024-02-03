ضبط أحد مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة في بنغازي

3 فبراير، 2024 11:38 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، أن وحدة القبض بقسم البحث الجنائي تمكنت من ضبط أحد مُروجي مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة بالقرب من جزيرة نادي الهدف.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه أثناء تجوال دوريات وحدة القبض بالتحديد بالقرب من جزيرة نادي الهدف تم مشاهدة أحد الأشخاص مترجلاً، وباستيقافه وسؤاله عن أوراقه الشخصية ارتبك مما أثار الشك لدى أعضاء الوحدة.

وأضاف البيان، أن عناصر الامن قامت بتفتيش المشتبه احترازيا أين تم العثور بحوزته على كمية من مادة الحشيش المخدرة وقرصان من حبوب الهلوسة.

وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “س.أ.ع” من مواليد 1996، واعترف بإتجاره بالمخدرات وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

3 فبراير، 2024 11:38 م
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