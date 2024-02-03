صور.. وقفة أمام مقر النائب العام بمصراتة للمطالبة بالتحقيق في “جرائم” قوة المشتركة
أخبار ليبيا 24
وقف محتجون، اليوم السبت، أمام مكتب النائب العام في مصراتة، لمطالبة النائب العام بفتح التحقيق في “جرائم ” قوة العمليات المشتركة.
المحتجون رفعوا، لافتات تدعو لتطبيق القانون وفتح تحقيق في “عمليات التصفية والخطف والإخفاء القسري”، مؤكدين أنهم على ثقة في النائب العام بتطبيق ذلك.
وكتب على إحداها: “سيادة النائب العام أنتم من يحمي المواطن ويطبق القانون، لذلك أنصف المظلومين”، كما كتب على أخرى: “كلنا ثقة في النائب العام”.
وأكد المحتجين، أن مدينتهم مصراتة ضد الظلم والقتل خارج القانون.