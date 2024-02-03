صور.. وقفة أمام مقر النائب العام بمصراتة للمطالبة بالتحقيق في “جرائم” قوة المشتركة

3 فبراير، 2024 4:01 م
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أخبار ليبيا 24

وقف محتجون، اليوم السبت، أمام مكتب النائب العام في مصراتة، لمطالبة النائب العام بفتح التحقيق في “جرائم ” قوة العمليات المشتركة.

المحتجون رفعوا، لافتات تدعو لتطبيق القانون وفتح تحقيق في “عمليات التصفية والخطف والإخفاء القسري”، مؤكدين أنهم على ثقة في النائب العام بتطبيق ذلك.

وكتب على إحداها: “سيادة النائب العام أنتم من يحمي المواطن ويطبق القانون، لذلك أنصف المظلومين”، كما كتب على أخرى: “كلنا ثقة في النائب العام”.

وأكد المحتجين، أن مدينتهم مصراتة ضد الظلم والقتل خارج القانون.

 

 

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3 فبراير، 2024 4:01 م
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