خلال أسبوع.. روسيا تقضي على 2245 جنديا أوكرانيا خلال العمليات العسكرية

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن مقتل أكثر من 2245 عسكريا من القوات الأوكرانية على محور دونيتسك، فيما حسنت القوات الروسية تموضعها على اتجاه دونيتسك خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها: “بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2245 عسكريا، وخمس دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، و63 مركبة، و28 قطعة مدفعية ميدانية ومركبتين قتاليتين من طراز غراد /إم إل آر إس/”.

وأضافت أن القوات الروسية سيطرت على قرية /تابايفكا/ في مقاطعة خاركوف، وواصلت تحسين الوضع على طول خط المواجهة في مناطق معينة، فضلا عن استهدافها لتشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني مناطق مختلفة في دونيتسك.

كما أوضحت وزارة الدفاع، أن القوات الروسية نفذت 37 ضربة على المجمعات الصناعية العسكرية ومراكز قيادية للقوات الأوكرانية في عدد من مواقع العملية العسكرية الروسية الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الأزمة بين موسكو وكييف في عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بسبب استمرار القتال.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقترب من اتمام عامها الثاني على التوالي، دون ظهور بوادر على قرب انتهائها، في ظل التباعد الكبير في مواقف طرفي الصراع، ودخول أطراف دولية أخرى على خط الأزمة.