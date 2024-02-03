جريمة قتل تقود لكشف مصنع لإنتاج مستلزمات طبية فاسدة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم أن التحقيق في جريمة قتل اثنين من الوافدين قاد إلى تحديد صاحب البلاغ عن الحادثة كمتهم رئيسي وتوجيه له التهم، بعدما تبين أنه زور تصوير الحادثة.

وأشار الصور إلى أن المحقق تعمد التحفظ على ما يفيد التحقيق، بما في ذلك تعيين مرتكب الجريمة واتهامه بالقتل، وذلك بعد فحص دقيق للحوادث المتعلقة.

وأفاد أن المتهم، الذي يمتلك مصنعًا لإنتاج المستلزمات الطبية، قام بنسب ارتكاب الجريمة إلى المكلفين بحراسة المصنع، في محاولة لتضليل التحقيقات.

وأكد النائب العام أن المتهم ارتكب الجريمة رفقة تسعة أشخاص من ذوي قربه، مشيراً إلى أن التحقيق كشف عن انحرافات خطيرة في عمليتي التعبئة والتغليف للمستلزمات الطبية، بما في ذلك إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون اتباع إجراءات التعقيم اللازمة.

وفي نهاية التحقيقات، وجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة إجراء سماع عشرة متهمين، وسيتم عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.