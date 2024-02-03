توغي: أوضاع ليبيا مهيأة لاحتضان الأنشطة الثقافية والفنية

3 فبراير، 2024 8:37 ص
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مبروكة توغي عثمان
مبروكة توغي عثمان

أخبار ليبيا 24

أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، عزم الوزارة إقامة معرض طرابلس الدولي للكتاب في دورته الـ12 هذا العام، بعد توقفه لسنوات، وفق الجدول المعد للمعارض.

وأشارت توغي، في تصريح لمنصة حكومتنا، إلى أن المعرض سيترجم عودة الحياة الثقافية إلى ليبيا، لافتة إلى أن الأوضاع أصبحت مهيأة ومناسبة لاحتضان ليبيا لكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية.

وبحثت توغي، على هامش مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع اتحادات الناشرين الدوليين، والعرب، والمصريين، والليبيين، إقامة معرض طرابلس الدولي للكتاب، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحادات.

3 فبراير، 2024 8:37 ص
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