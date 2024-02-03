تشغيل منظومة فرز ونقل أمتعة المسافرين بمطار بنينا في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أعلنت مصلحة المطارات في ليبيا عن تشغيل منظومة جديدة لفرز ونقل ومناولة الأمتعة وحقائب المسافرين في مطار بنينا الدولي في بنغازي.

حيث تم توريد وتركيب المنظومة التي تشمل “12” ميزانًا ومنصة قبول وتسجيل الركاب، وتشمل أيضًا منظومة سير مغادرة ومنصات للجوازات ومنظومتي سيور لصالة الوصول.

كما تم تصنيع المنظومة الجديدة من قبل شركة “JROBSON” الإنجليزية، المتخصصة في تصنيع منظومات سيور ومحركات نقل الأمتعة والحقائب والبرامج المساندة لتشغيلها، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات للمسافرين وتسهيل إجراءات قبولهم وفقًا للمعايير الدولية والمحلية.

يذكر أن المنظومة الجديدة ستساهم في توفير الوقت للركاب وتحسين تجربة السفر في مطار بنينا.