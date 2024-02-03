بعد كارثة زليتن .. ارتفاع في منسوب المياه الجوفية في بئر الغنم

3 فبراير، 2024 10:20 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مختار محلية بئر الغنم مسعود المزلط عن ارتفاع في منسوب المياه الجوفية في المنطقة، في ظل غياب الجهات المختصة.

وقال المزلط في تصريح لأخبار ليبيا 24، مساء السبت، إن هناك مخاوف في صفوف المواطنين، بعد متابعة الكارثة البيئية التي تشهدها مدينة زليتن، لافتاً أن جهات معينة فقط في المنطقة تابعت الأوضاع وسط غياب الجهات المختصة بالدولة والحكومة.

وأوضح المزلط، أن منطقة بئر الغنم تكثر فيها المياة الجوفية خصوصاً بالشعبية القديمة، بها أبار قديمة وبيارات تستخدم للرعي، وسميت عليها المنطقة لذلك السبب، لأنها معروفة بوفرة المياه.

وأضاف المزلط، أن اليوم سجلت المنطقة أولى حالات النزوح لإحدى الأسر، بعد تضرر منزلهم، وهناك مخاوف من تفاقم الوضع، مؤكداً أن الاصحاح البيئي حول مذكرة لوزارة الحكم المحلي ولم يتم الرد علينا، والأيام الماضية قامت شركة المياه والصرف الصحي بعمليات شفط للمياه والبرك.

3 فبراير، 2024 10:20 م
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