بعد ساعات من التوتر.. وصول قوة أمنية لفـض النـزاع والحفـاظ علـى الأمـن والأمـان في الجغبوب

أخبار ليبيا 24

شهدت بلدية الجغبوب اشتباكات مسلحة لم تستمر طويلاً بين إحدى العائلات وعناصر تابعين لإحدى النقاط الأمنية بمدخل المدينة.

وقال رئيس الفرع البلدي “إبراهيم التواتي” في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن المنطقة تشهد هدوءً بعد ساعات من التوتر، لافتاً أن المواجهات أسفرت عن تسجيل حالة وفاة الشاب عبدالحفيظ الناجي شعيب الشهيبي، وإصابة شخصين آخرين.

وأوضح “التواتي”، أن منسق القبائل التابع للقيادة العامة في طبرق ومدير الأمن، وصلوا رفقة وفدًا إلى الجغبوب، وهنا مساعي للتهدئة.

وأصدر وزيـر الداخليـة بالحكومة الليبية اللـواء عصـام ابوزريبة ووكيـل وزارة الداخليـة عميـد “فـرج اقعيـم” تعليمـاته بشـأن “فـض النـزاع القائـم بواحـة الجغبـوب” جنـوب مدينـة طبـرق

وعلى أثر ذلك، أصدر مدير أمن طبرق اللواء “موسى البدين” تعليماته بخروج دوريــات أمنيـة مطقمـة مـن كافـة أقسـام ومراكـز الشرطـة التابعـة لمديريـة الأمـن والأجهـزة الأمنـي بالمدينـة علـى رأسهـا مديـر الأمـن، لواحـة الجغبـوب لفـض النـزاع والحفـاظ علـى الأمـن والأمـان وسلامـة المواطنيـن بإسنـاد الوحـدات العسكريـة التابعـة للقيـادة العامـة للقـوات المسلحـة الليبيـة.