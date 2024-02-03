بسيناريو مجنون.. كوت ديفوار إلى نصف نهائي أمم أفريقيا على حساب مالي

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بسيناريو خيالي وأهداف قاتلة، واصلت كوت ديفوار الحلم في كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها على أرضها، وذلك بعد تخطي مالي بانتصار درامي في ربع النهائي بنتيجة (2-1) بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام.

وسجل ثنائية كوت ديفوار سيمون ادينجرا (90) وعمر دياكيتي (120)، بينما سجل هدف مالي الوحيد دورجيلس نيني في الدقيقة (71)، لتضرب الأفيال موعدا في نصف النهائي مع الكونغو الديمقراطية يوم 7 فبراير المقبل.

بدا الارتباك واضحا على كوت ديفوار في بداية اللقاء، وطالب لاعبو مالي بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، بعدما اصطدمت تسديدة نياكاتي بيد كوسونو، وبعد العودة إلى تقنية الفار لم يتم احتساب شيء لوجود تسلل في بداية اللعبة.

وتحصلت مالي بالفعل على ركلة جزاء في الدقيقة 16، بعد عرقلة كوسونو لسينايوكو.

وأهدرت مالي ركلة الجزاء، بعدما سدد تراوري كرة أرضية نجح الحارس فوفانا في التصدي لها.

واحتاجت كوت ديفوار لمرور نحو نصف ساعة من أجل الظهور هجوميا للمرة الأولى في المباراة، بتسديدة من بيبي من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع مالي.

وكشرت كوت ديفوار عن أنيابها في الدقيقة 42، بتسديدة قوية من سيكو فوفانا من على حدود المنطقة، ذهبت أعلى العارضة.

وازدادت متاعب كوت ديفوار في المباراة، بتحصل كوسونو على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 43 بعد عرقلته لسينايوكو على حدود المنطقة، لتكمل الأفيال اللقاء بعشرة لاعبين.

ونفذ تراوري المخالفة مسددا كرة مباشرة مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وشكلت مالي الخطورة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 49، بارتقاء كوياتي لعرضية من ركنية، مسددا رأسية ذهبت بعيدا عن المرمى.

وحاولت مالي استغلال التفوق العددي بافتتاح التسجيل، وذلك بتسديدة قوية من هايدارا من خارج المنطقة في الدقيقة 51، تصدى لها فوفانا.

وكادت كوت ديفوار أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 63، بارتقاء للبديل سينجو لعرضية من ركلة ركنية، مسددا رأسية أبعدها ساكو.

ونجحت مالي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 71، بعدما أطلق نيني صاروخية من خارج منطقة الجزاء اكتفى فوفانا بالوقوف لمشاهدتها وهي تسكن الشباك.

وكانت كوت ديفوار على مقربة من تسجيل التعادل في الدقيقة 83، بارتقاء من دياكيتي لعرضية من ركنية، مسددا رأسية قوية مرت بقليل إلى جوار القائم، وواصلت كوت ديفوار محاولات التعديل، برأسية من سينجو في الدقيقة 85، أمسك بها ديارا.

ونجحت كوت ديفوار في تعديل النتيجة في الدقيقة 90، بعد تسديد فوفانا كرة من على حدود المنطقة، اصطدمت بدفاع مالي وتابعها ادينجرا بتسديدة سكنت الشباك، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الإضافي الأول، ارتقى هالير لعرضية من الجانب الأيمن في الدقيقة 96، مسددا رأسية قوية اصطدمت بالعارضة.

وأتى الرد من مالي برأسية أيضا في الدقيقة 100، بارتقاء من كوياتي لعرضية من ركلة ركنية مسددا، مسددا كرة علت العارضة.

وعادت مالي للاعتماد على التسديد من خارج المنطقة، بمحاولة من تراوري في الدقيقة 104، أمسك بها فوفانا.

وفي الشوط الإضافي الثاني، سدد نيني كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 114 ذهبت بعيدا عن المرمى.

وسجلت كوت ديفوار هدف قاتل في الدقيقة 120، بتسديدة قوية من فوفانا من خارج المنطقة غير اتجاهها دياكيتي لتسكن الشباك، وينتهي اللقاء بفوز كوت ديفوار (2-1) وتأهلها لنصف النهائي.