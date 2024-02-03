الدبيبة يشارك في اجتماع مجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب

3 فبراير، 2024 6:14 م
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أخبار ليبيا 24

شارك، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، اليوم السبت، في أعمال اجتماع مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب. ويقام الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض.

واستقبل الدبيبة، من قبل نظيره وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وهذا هو الاجتماع الثاني، لمجلس وزراء دفاع، دول التحالف الإسلامي العسكري، لمحاربة الإرهاب.

والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، هو حلف عسكري إسلامي، أُعلن عنه في 15 ديسمبر 2015، بقيادة المملكة العربية السعودية. ويهدف إلى محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبه وتسميته، حسب بيان إعلان التحالف.

ويضم التحالف العسكري الإسلامي، 41 دولة مسلمة، تشارك في عملية التخطيط واتخاذ القرار، ويملك التحالف غرفة عمليات مشتركة مقرها، العاصمة السعودية الرياض.

 

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3 فبراير، 2024 6:14 م
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