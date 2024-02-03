ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500

في بيان مشترك ، اعلنت هيئة شؤون الاسرى ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين، السبت، إلى 6500 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 12 فلسطينيا خلال اقتحام عدة محافظات الليلة الماضية.

وقالت المؤسستان إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 6500، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن”.

وأشارتا إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الجمعة) وحتّى صباح اليوم السبت 12 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون”.

وذكرت الهيئة والنادي أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم (جنوب)، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس وجنين وطوباس وطولكرم شمالي الضفة “رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم، ومصادرة الأموال”.