أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط الأمطار على أغلب مناطق الشمال وتكون جيدة اليوم أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق البلاد.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن تشهد راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة اليوم على بعض مناطق الساحل والدواخل، واحتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12–18)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من المتوقع أن تكون جيدة اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج ومرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(14–18)مْ.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(16–18)مْ.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16–20)مْ.