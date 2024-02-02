يونيسف: وضع أطفال غزة يزداد سوءاً يوما بعد آخر

2 فبراير، 2024 9:00 م
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دعت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل ، إلى عدم التخلي عن أطفال غزة، قائلة إن وضعهم “يزداد قتامة يوما بعد آخر”.

وقالت راسل في تدوينة على منصة “إكس”، الجمعة، أن  “وضع الأطفال في غزة يزداد قتامة يوما بعد يوم”، وأضافت: “لا يمكن للعالم أن يتخلى عنهم”.

ونشرت مديرة “يونيسف” مع التدوينة بيانا للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة، بتاريخ 31 يناير الماضي، والذي وصف تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنه يقود إلى “كارثة” على سكان قطاع غزة.

وحذر البيان الذي حمل عنوان “لا يمكننا التخلي عن سكان غزة”، من أن تعليق الدعم المالي للأونروا “أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة”.

2 فبراير، 2024 9:00 م
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