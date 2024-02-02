وصول الفريق الأجنبي الذي سيتولى دراسة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن إلى طرابلس 

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس لجنة إدارة الأزمات ببلدية زليتن مصطفى البحباح، أن الفريق الأجنبي الذي سيتولى دراسة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالبلدية، وصل الخميس إلى طرابلس.

وأضاف البحباح، في تصريحات لمنصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أن الفريق سيباشر صباح الجمعة عمله من عين المكان في زليتن.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أنه تجري عملية توفير سكن بديل للعائلات المتضررة فور تسلم ملف العائلة والتأكد من مكانها.

وأوضح البحباح، شُكّلت لجنة من وزارة الإسكان والتعمير لحصر المساحات والمساكن الواقع بها الضرر في ثلاث محلات بالبلدية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن إدارة الإصحاح البيئي تواصل دراسة وتحليل المياه المرتفعة، ووفق التقييمات الأولية لا خوف من اختلاطها بمياه البحر.