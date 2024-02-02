من بينهم مصابين بأمراض معدية.. ترحيل 54 مهاجرا من بنغازي

2 فبراير، 2024 2:13 م
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أخبار ليبيا 24

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى بترحيل 54 مهاجرا من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى رئاسة الجهاز في طرابلس تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

وقال الفرع، في بيان له، اليوم الجمعة، إن المهاجرين يحملون جنسيات نيجيريا والنيجر وإرتريا والجزائر واليمن وتونس وغانا ومالي وإثيوبيا وسورية والصومال وكينيا وساحل العاج والمغرب.

وأكد الجهاز أن من بين المهاجرين المرحلين مصابين بأمراض معدية مثل فيروس الكبد الوبائي، وجرى ضبطهم خلال حملات يومية للفرع.

 

2 فبراير، 2024 2:13 م
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