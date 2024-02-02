مظاهرات في اليمن والعراق والأردن دعماً للقضية الفلسطينية

شارك مئات الأردنيين، الجمعة ، بمسيرة بالعاصمة عَمَّان تضامناً مع الفلسطينيين وقطاع غزة، ودعماً لوكالة “الأونروا” التي تواجه تهديداً بعدم القدرة على مواصلة عملها جراء إعلان 18 دولة وقف تمويلها مالياً.

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها: “تقويض الأونروا لن يمر: لا للتجويع، لا للتهجير ونعم لحق العودة”.

وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة “وسط البلد”، وصولاً إلى “ساحة النخيل” (مسافة كيلومتر)، بعدما دعا إلى الفعالية “الملتقى الوطني لدعم المقاومة” (نقابي حزبي)، تحت عنوان “تقويض الأونروا لن يمر”.

وفي اليمن، انطلقت مظاهرة حاشدة في مدينة صعدة، نصرةً لفلسطين ورد العدوان على أراضي هذا البلد، ودعماً لعمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق مواقع محلية.

وفي العاصمة العراقية بغداد، خرجت مظاهرة احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة للشهر الرابع وخلفت عشرات آلاف الشهداء.