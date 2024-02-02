مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة لحجز العملة الأجنبية للأفراد

2 فبراير، 2024 10:17 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن، مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، إطلاق منصة إلكترونية، لحجز العملة الأجنبية للأفراد.

ونشر المصرف، عبر منصتي (إكس) وفيسبوك، رابطا إلكترونيا، للدخول إلى المنصة. كما نشر المصرف، مقطع فيديو، توضيحي، لعملية الحجز عبر المنصة.

وعقد، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في حضور، مرعي البرعصي، نائب المحافظ، الثلاثاء الماضي، اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف المركزي، وذلك لمناقشة بيع النقد الأجنبي للمصارف التجارية والمواطنين.

وتمّ، خلال الاجتماع، الاتفاق على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وذكر المصرف، أن المصارف ستشرع في استقبال طلبات فتح الاعتمادات المستندية، وطلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد.

وأكد المصرف المركزي، أن منظومة التسجيل للأغراض الشخصية، ستفتح مساء الخميس، لتسجيل البيانات ومطابقتها، وهو ما جرى تنفيذه صباح اليوم الجمعة.

 

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2 فبراير، 2024 10:17 ص
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