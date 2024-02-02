مصرف ليبيا المركزي يطلق منصة لحجز العملة الأجنبية للأفراد

أخبار ليبيا 24

أعلن، مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، إطلاق منصة إلكترونية، لحجز العملة الأجنبية للأفراد.

ونشر المصرف، عبر منصتي (إكس) وفيسبوك، رابطا إلكترونيا، للدخول إلى المنصة. كما نشر المصرف، مقطع فيديو، توضيحي، لعملية الحجز عبر المنصة.

يعلن مصرف ليبيا المركزي عن “إطلاق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد”.

للوصول إلى منصة حجز العملة الأجنبية قُم بالنقر على الرابط التالي https://t.co/NLAt1fhrwF ولِمُشاهدة فيديو تعريفي عن آلية التسجيل في المنصة، قُم بالنقر على الرابط التالي:

https://t.co/gx08PS1P45 — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) February 1, 2024

وعقد، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي في حضور، مرعي البرعصي، نائب المحافظ، الثلاثاء الماضي، اجتماعا موسعا مع عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف المركزي، وذلك لمناقشة بيع النقد الأجنبي للمصارف التجارية والمواطنين.

وتمّ، خلال الاجتماع، الاتفاق على فتح منظومة بيع النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية، اعتبارا من يوم الأحد القادم.

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عقد السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 2024/01/30 بحضور السيد مرعي البرعصي نائب المحافظ اجتماعاً موسعاً مع عدد من مدراء الإدارات والمستشارين بالمصرف المركزي، وذلك لمناقشة بيع النقد الأجنبي للمصارف التجارية والمواطنين. pic.twitter.com/IUGTiLhFgk — Central Bank of Libya (CBL) (@CentralBankOfLy) January 30, 2024

وذكر المصرف، أن المصارف ستشرع في استقبال طلبات فتح الاعتمادات المستندية، وطلبات الحجز للأغراض الشخصية للأفراد.

وأكد المصرف المركزي، أن منظومة التسجيل للأغراض الشخصية، ستفتح مساء الخميس، لتسجيل البيانات ومطابقتها، وهو ما جرى تنفيذه صباح اليوم الجمعة.