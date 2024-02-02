مؤسسة النفط ترسل فريقا من الخبراء لدراسة ارتفاع منسوب المياه في زليتن

2 فبراير، 2024 11:13 ص
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أخبار ليبيا 24

وصل، فريق الخبراء تابع للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها يصل إلى مدينة زليتن، وذلك لمباشرة مهامه لدراسة أسباب أزمة ارتفاع منسوب المياه، ووضع الحلول الملائمة لها.

قالت، المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، إن رئيس مجلس الإدارة، فرحات بن قدارة، أصدر تعليماته لشركات القطاع، لتقديم المساعدة بشكل عاجل لبلدية زليتن، لحل أزمة ارتفاع منسوب المياه.

وأضافت المؤسسة، أن بن قدارة، شدد على عدم المتلكئ، أو الارتهان للإجراءات البيروقراطية.

وعقد بن قدارة اجتماعا ضم بلدية زليتن ومدراء كبرى شركات قطاع النفط، الواحة، مليتة، سرت، البريقة، الوطنية للإنشاءات، إضافة إلى مركز بحوث النفط وعدد من الخبراء الجيولوجيين بالمركز.

وقالت المؤسسة، إنّه جرى خلال الاجتماع متابعة أزمة ارتفاع منسوب المياه في زليتن.

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2 فبراير، 2024 11:13 ص
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