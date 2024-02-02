ليون يقول إن وست هام “يفتقر إلى الاحترام” بعد انهيار صفقة بن رحمة

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اتهم نادي أولمبيك ليون، اليوم الجمعة، نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، بإظهار “قلة احترام كبيرة” بعد فشل صفقة انتقال، المهاجم الجزائري، سعيد بن رحمة، إلى النادي الفرنسي.

وقال ليون، إن النادي الإنجليزي، لم يحاول تنفيذ الخطوات المطلوبة بشأن نظام مطابقة الانتقالات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حتى تتم الصفقة، يوم الخميس، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وقال ليون في بيان: “بعد هذا السلوك غير المفهوم.. لا يمكن طلب شهادة النقل الدولية قبل وقت الإغلاق.”

وجاء في البيان: “يأسف أولمبيك ليون بشدة لهذا الموقف وهذا القرار، مما يدل على عدم احترام عميق من جانب وست هام تجاه المؤسسة واللاعب”.

وأضاف البيان: “يحتفظ النادي بالحق في بدء جميع الإجراءات المناسبة اللازمة، للتحقق من صحة الصفقة، في وقت لاحق، وتحميل وست هام المسؤولية إذا لزم الأمر”.

ولم يتطرق وست هام، إلى تعليقات ليون، حول سبب فشل الصفقة، لكنه أكد في رسالة بالبريد الإلكتروني، أن الصفقة لم تكتمل في الوقت المناسب، وفقا لرويترز.