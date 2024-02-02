للعام الثاني على التوالي.. ليبيا ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز إلى أوروبا

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وفق تقرير لمنتدى الدول المصدر للغاز GECF، تصدرت النرويج قائمة الدول المصدرة للغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، للعام الثاني على التوالي، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتضم قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا كلا من النرويج والجزائر، وروسيا وأذربيجان وليبيا، على الترتيب من حيث الحجم.

وأضاف التقرير، أن الجزائر تفوقت على روسيا بعد تصديرها 30 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا، بما يمثّل 19% من إجمالي واردات القارة العجوز خلال 2023.

وجاءت روسيا في المركز الثالث بالقائمة عبر تصديرها 27 مليار متر مكعب عبر خطوط أنابيب أخرى غير نورد ستريم1 -المتوقف منذ سبتمبر 2022، أي ما يمثّل 17% من واردات الاتحاد الأوروبي في 2023.