لجنة القبض في الداخلية الليبية تبدأ في ضبط المطلوبين من خلال منظومة المحامي العام بنغازي 

أخبار ليبيا 24

أكدت وزارة الداخلية غي الحكومة الليبية أن لجنة القبض بدأت في ضبط المطلوبين من خلال منظومة المحامي العام بنغازي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة “الأمن غير الظاهر” الأمنية المُشتركة، التي تم إطلاقها برئاسة رئيس جهاز دعم مُديريات الأمن بالمنطقة الشرقية مقدّم محمود ابحيري.

وأضافت الوزارة أنه يتم التحرّي والتدقيق حول المُشتبه بهم، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية ومن ثمّ إعطاء نتيجة البحث إذا كان مطلوبًا لدى النيابة العامة وهناك قضايا مرفوعة ضدّه أم لا.

وذكرت أتع في أُولى أيام انطلاق عمل المنظومة مع لجنة القبض؛ تم ضبط عدد من المطلوبين عقب الاِشتباه بهم وإدخال بياناتهم الشخصية بالمنظومة الإلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.