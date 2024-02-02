لتسجيل العلامات التجارية.. وزارة الاقتصاد تطلق منظومة الإشهار الإلكتروني

أخبار ليبيا 24

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية، حيث تم إشهار أكثر من 6 آلاف طلب لتسجيل علامة تجارية، سواء كانت محلية أو أجنبية، والتي تم توديعها لدى مكتب العلامات التجارية خلال فترة السنوات 2013 و 2014 و 2015.

كما تمت الموافقة على هذه الخطوة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، الذي قرر اعتماد جدول زمني لاستكمال عملية الإشهار لطلبات التسجيل حتى عام 2023، ومن المتوقع أن ينتهي هذا الجدول بحلول شهر يونيو المقبل، حيث سيكون المدى الزمني لتقديم طلبات استمارة المعارضة على تسجيل العلامة هو 30 يومًا من تاريخ إشهارها على المنظومة.

وفي هذا السياق، أوصى الحويج بتحسين أداء مكتب العلامات التجارية، وتعزيز آلية إشهار طلبات التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية المخصصة، كما دعا إلى التركيز على التوعية بأهمية حماية العلامة التجارية وتحقيق الملكية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على تميز وجودة المنتجات والخدمات المسجلة.