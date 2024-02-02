لتحسين أدائهم.. “أبوزريبة” يصدر تعليماته لحل جميع الصعوبات التي تواجه الدعم المركزي بأوباري

2 فبراير، 2024 10:29 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى وزير الداخلية، اللواء عصام أبوزريبة زيارة إلى مقر إدارة الدعم المركزي في أوباري، بصحبة آمر المنطقة العسكرية في أوباري غات، اللواء جماعة مسعود، ورئيس ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، اللواء عبد السلام الشريف، ومدير إدارة الدعم المركزي اللواء رافع البرغتي، ومدير أمن أوباري، اللواء علي أعبيد الزنتاني، إلى جانب مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة.

خلال الزيارة، تفقد الوزير جميع أقسام الإدارة، بما في ذلك الإدارات والأقسام والمخازن، واستمع إلى شروحات مفصلة حول التحديات التي يواجهها العمل الأمني في المنطقة من مدير الإدارة ورئيس فرع الدعم في المنطقة الجنوبية.

وتناولت الزيارة أيضًا المشاكل الإدارية التي يواجهها منتسبو إدارة الدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، وأصدر الوزير توجيهاته بحل جميع الصعوبات والمشاكل، بهدف تحسين أدائهم.

في ختام الزيارة، أشاد أبوزريبة بالعمل الجاد الذي يقوم به جميع الإدارات والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار. كما عبر عن تقديره لجهودهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

2 فبراير، 2024 10:29 م
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