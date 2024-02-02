لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشر “فاو” لأسعار الغذاء عند أدنى مستوياته

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ لأسعار الغذاء العالمية، في شهر يناير الماضي إلى أدنى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات، مدفوعا بانخفاض أسعار بعض أنواع الحبوب وأسعار اللحوم.

وذكرت /الفاو/، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118 نقطة في يناير، مقابل 119.1 في الشهر السابق، لافتا إلى أن قراءة يناير هي الأدنى منذ فبراير من عام 2021.

وقالت المنظمة إن أسعار تصدير القمح العالمية انخفضت في يناير بسبب المنافسة القوية بين المصدرين ووصول إمدادات تم حصادها مؤخرا إلى دول نصف الكرة الجنوبي، مشيرة إلى أن أسعار الذرة انخفضت بشكل كبير، في انعكاس لتحسن ظروف المحاصيل وبدء الحصاد في الأرجنتين وزيادة الإمدادات في الولايات المتحدة.

وأضافت أن مؤشر أسعار اللحوم انخفض للشهر السابع على التوالي، مرجعة ذلك إلى وفرة الإمدادات من دول مصدرة كبرى للحوم الدواجن والأبقار.

وأشارت /الفاو/ إلى أن إنتاج الحبوب العالمي في 2023 بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2.836 مليار طن، بزيادة 1.2 بالمئة عن عام 2022، لافتة إلى أن الإنتاج العالمي من الحبوب الخشنة، أو الحبوب الأخرى بخلاف القمح والأرز، سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.523 مليار طن، بعد تعديل بزيادة 12 مليون طن هذا الشهر.