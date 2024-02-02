لأول مرة في تاريخه.. الأردن يتأهل  للمربع الذهبي من بطولة أمم آسيا

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دخل منتخب الأردن التاريخ في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، بعدما تأهل لأول مرة للدور نصف النهائي، للمسابقة القارية المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه الثمين والمستحق بهدف دون رد على منتخب طاجيكستان، اليوم الجمعة ضمن دور الربع نهائي للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، بعدما سجل المدافع الطاجيكي فاهادات هانونوف هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 66.

وبذلك وضع منتخب الأردن، الذي كانت أبرز إنجازاته في أمم آسيا قبل انطلاق تلك النسخة تتمثل في التأهل لدور الربع بنسخة المسابقة لعام 2004 في الصين، حدا لأحلام منتخب طاجيكستان، الذي كان يأمل في بلوغ قبل النهائي في مشاركته الأولى بالمسابقة.

وضرب منتخب الأردن، الذي تأهل للمربع الذهبي في أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء القادم على ملعب (أحمد بن علي)، الذي استضاف لقاء اليوم، مع الفائز من مباراة دور الربع الأخرى بين منتخبي كوريا الجنوبية وأستراليا، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن المباراة تابعها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وزوجته الأميرة رجوة من المدرجات.