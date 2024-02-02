في بطولة المفاجأت.. مواجهات من العيار الثقيل تنتظر ربع نهائي أمم أفريقيا

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يتطلع منتخب كوت ديفوار لاستكمال مسيرته بكأس أمم افريقيا، عند مواجهة منتخب مالي غدا السبت في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار، فيما تجمع مباراة اخرى بين جنوب افريقيا والرأس الأخضر في مواجهة متكافئة وخارج التوقعات.

ويتسلح منتخب كوت ديفوار بالجماهير والتاريخ، وبالدفعة المعنوية الهائلة التي حصل عليها عقب استمراره في البطولة بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الخروج من الدور الأول لولا نتائج المجموعات الأخرى التي منحته فرصة الصعود ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وكانت بداية منتخب كوت ديفوار في البطولة سلبية بعد خسارته لمباراتين من المباريات الثلاث بالدور الأول أمام نيجيريا وغينيا الإستوائية، واكتفى بجمع ثلاث نقاط من الفوز على غينيا بيساو.

ونجح المنتخب الايفواري في الإطاحة بنظيره السنغالي حامل اللقب في الدور ثمن النهائي بعد التغلب عليه بركلات الترجيح /5 – 4/ بقيادة المدرب المؤقت إيمرس فاي الذي يمني النفس لمواصلة الانتفاضة ومواصلة المشوار نحو حصد اللقب الثالث لمنتخب بلاده.

في المقابل، يدخل المنتخب المالي المباراة بعدما حقق نتائج جيدة في دور المجموعات وتصدر المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بالفوز على جنوب أفريقيا والتعادل مع تونس وناميبيا.

واستطاع منتخب مالي، الذي يحلم بالحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، تخطي عقبة بوركينا فاسو في الدور ثمن النهائي بعدما فاز بهدفين لهدف.

وفي المباراة الثانية، يسعى منتخب الرأس الأخضر لمواصلة كتابة التاريخ في كأس أمم أفريقيا، عندما يواجه جنوب إفريقيا.

وتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط من الفوز على غانا وموزمبيق والتعادل مع مصر، ثم فاز على موريتانيا بهدف دون رد في الدور ثمن النهائي.

ولن تكون مهمة الرأس الأخضر، سهلة على الإطلاق، خاصة وأنه سيواجه منتخب جنوب إفريقيا صاحب الصولات والجولات في البطولة الأفريقية.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لهذا الدور، بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، جمعها بعد الخسارة أمام مالي، والفوز على ناميبيا، والتعادل مع تونس.

وفي دور الـ 16، فجر المنتخب الجنوب إفريقي، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء المغرب، رابع كأس العام، وأحد أبرز المرشحين لنيل اللقب، بالفوز عليه بهدفين نظيفين.