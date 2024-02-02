غوتيريش: يجب على المجتمع الدولي أن لا يتراجع عن التزامه بحل فلسطين واسرائيل

في تغريدة له عبر منصة “اكس”، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي على “عدم التراجع عن التزامه بحل الدولتين” لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال غوتيريش أن حل الدولتين أمر في غاية الأهمية، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب.

وفي ذات السياق ، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده “يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية” قبل التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل بشأن حل الدولتين.

وقال كاميرون، في تصريح صحفي خلال زيارة أجراها أمس إلى لبنان، إن بلاده “يمكن أن تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون انتظار نتيجة محادثات قد تستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن حل الدولتين”.