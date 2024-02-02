عودة السفارة اليابانية للعمل في ليبيا

بعد غياب لسنوات ، أعلنت السفارة اليابانية في ليبيا، اليوم الجمعة، عن وصول السفير الياباني لدى دولة ليبيا “شيمورا إيزورو”، وكان في استقباله مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة “الطاهر حسين حاجيونس”.

وسيقود السفير الدبلوماسية اليابانية في ليبيا، لتعزيز العلاقات بين ليبيا واليابان في مختلف المجالات.

و في نهاية يناير الماضي، زار وفد ليبي اليابان، ضم المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة “الطاهر الباعور”، وترأس الوفد نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”، في زيارة عمل رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يشار أن “شيمورا” عين سفيرا فوق العادة، ومفوضا لليابان لدى الدولة الليبية، بعد غياب دام 10 سنوات.