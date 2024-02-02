علماء يطورن خلية عصبية.. تحلل البيانات الواردة من المسيرات والأقمار الصناعية

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نجح علماء من جامعة سامارا الروسية، في تطوير خلية عصبية عالية السرعة قادرة على تحليل البيانات الطيفية الواردة من الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، أن العلماء في الجامعة قاموا بتطوير واختبار شبكة عصبية عالية السرعة قادرة على تحليل الفيديو الوارد في الوقت الفعلي والتعرف على الأجسام والصور المحددة، وكذلك تحليل الصور.

وأوضح البيان أنه يمكن للشبكة أيضا تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام أجهزة قياس الطيف الفائق، وهي أجهزة ترى الواقع في شاشة طيفية متعددة القنوات وتسمح لها باكتشاف الأشياء غير المرئية لوسائل المراقبة التقليدية.

وأضاف أنه تم إنشاء الشبكة العصبية الضوئية على أساس نظام الحوسبة الضوئية التناظرية، الذي يتمتع بعدد من المزايا منها: “الحصانة الكاملة ضد التشويش الكهرومغناطيسي، وانخفاض استهلاك الطاقة، وإمكانية معالجة البيانات الموازية”.

وقال رومان سكيدانوف، الأستاذ في قسم علم التحكم الآلي التقني في الجامعة :” أنشئنا عينة توضيحية باستخدام مكونات ميكانيكية بصرية مختبرية قياسية، وأجهزة تعديل مختلفة وكاميرات فيديو، وبلغت موثوقية التعرف خلال التجارب الأولى على العينة التوضيحية 93.75 بالمئة، وفي عام 2024، من المخطط تجميع واختبار عينة تجريبية صغيرة بحجم كمبيوتر صغير”.

وأشار سكيدانوف إلى أن موثوقية التعرف في العينة التجريبية يجب أن تزداد بسبب اختيار المكونات ذات الخصائص المحسنة، ويمكن للتصوير فوق الطيفي أو الاستشعار عن بعد فوق الطيفي للأرض، الذي يتم إجراؤه باستخدام طائرات مسيرة أو قمر صناعي فضائي، اكتشاف الغازات الدفيئة بشكل فعال، وإجراء استكشاف جيولوجي للمناطق التي يصعب الوصول إليها، ومراقبة حدوث حرائق الغابات بشكل أكثر دقة.