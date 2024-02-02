خلال لقائه السفير المصري..تكالة يؤكد دعم جهود ا باتيلي للوصول إلى الانتخابات 

2 فبراير، 2024 1:07 ص
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أخبار ليبيا 24 

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات. 

وأضاف تكالة خلال لقائه السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى، أن دعم الانتخابات يأتي باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي. 

وناقش الجانبان الوضع السياسي بليبيا ومبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي،  لحل الأزمة السياسية ووضع خارطة طريق للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية. 

واستعرض تكالة ومصطفى، العلاقات بين البلدين وسبل الدفع بالتعاون الثنائي في شتي المجالات بما يخدم مصلحة البلدين. 

2 فبراير، 2024 1:07 ص
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