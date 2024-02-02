خلال افتتاحه قسم النقلية بمديرية أمن أوباري.. أبوزريبة: خطة الداخلية تشمل حل المشاكل التي تواجه العمل الأمني في الجنوب

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، أن خطة العام الحالي التي شرعت الوزارة في تنفيذها ستشمل جميع وسائل الدعم وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الأمني في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك، أمس الخميس، خلال افتتاح قسم النقلية التابع لمديرية أمن أوباري رفقة آمر المنطقة العسكرية أوباري – غات، اللواء جماعة مسعود، بالإضافة إلى عددً من مدراء الإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية .

وقام أبوزريبة بجولة تفقدية لتجهيزات القسم الإدارية والفنية، وقام بالاطلاع على جميع المكاتب والإدارات والمنشآت الأخرى المتعلقة بالقسم.

واستمع أبوزريبة على هامش الافتتاح إلى أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه العمل الأمني في المنطقة، سواء على المستوى الميداني أو الإداري.