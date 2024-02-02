جثامين تحت الركام.. ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة يرتفع إلى 27 ألفا و131 شهيدا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو أربعة أشهر على قطاع غزة إلى 27 ألفا و131 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و66 ألفا و287 جريحا.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدا، و148 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما نسف الطيران الحربي للاحتلال منازل سكنية غربي مدينة خان يونس.

كما أوضحت أن عدد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ويمنع جنود الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات، فجر اليوم، تركزت على محافظتي خان يونس ورفح، جنوب القطاع، بالإضافة إلى قصف مدفعي من الزوارق البحرية.

وأضافت أن أربعة فلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي، منزلا شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهدت سيدة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل، والتي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن 13 فلسطينيا أصيبوا في غارة لقوات الاحتلال استهدفت منزلا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس، كما اثنين على الأقل جراء غارات شنها الاحتلال على محيط مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس.

من ناحية أخرى عثر على جثامين 12 شهيدا من عائلة واحدة تحت ركام منزلهم الذي استهدفه الاحتلال بقصف قبل أسابيع في منطقة السكة وسط خان يونس.

وفي سياق متصل قام فلسطينيون بدفن جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء التي تم دفنها في ساحة المستشفى إلى 15 شهيدا، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن القصف الإسرائيلي وإطلاق النار ما زال متواصلا في محيط مستشفى الأمل، مشيرة إلى تسرب مياه الأمطار على النازحين بسبب تضرر أسقف المباني، بالإضافة إلى دخول مرضى الكلى في خطر جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار الحصار الاحتلال الإسرائيلي، واقتراب مخزون الأوكسجين في المستشفى على النفاد مرة أخرى.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

ومن ناحية أخرى أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها وبتنسيق من خلال الأمم المتحدة، انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة شمال مخيم البريج، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل بين محافظتي غزة والوسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة برا وجوا وبحرا، لليوم الـ 119 على التوالي، تسبب في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في مختلف أنحاء القطاع.