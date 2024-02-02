تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر يناير  

2 فبراير، 2024 12:25 ص
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ميناء الحريقة_طبرق
ميناء الحريقة_طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص 

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر يناير 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 ناقلات> 

وكانت الناقلات على النحو التالي : 

الناقلة الأولى (ملتيمي) شحنت مليون برميل والوجهة للأمر. 

الناقلة الثانية (سان جاسينيتو) شحنت مليون برميل إلى الصين. 

الناقلة الثالثة (دلتا سبيرت) شحنت مليون برميل إلى الصين. 

الناقلة الرابعة ( سونيون ) شحنت مليون برميل إلى أمريكا. 

الناقلة الخامسة (دلتا هيلاس) شحنت مليون برميل الوجهة للأمر. 

الناقلة السادسة ( تاهيتي ) شحنت مليون برميل إلى الصين. 

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أقدم الموانئ النفطية في ليبيا افتتحه الملك ادريس عام 1967. 

2 فبراير، 2024 12:25 ص
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