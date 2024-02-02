تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر يناير  

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر يناير 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 ناقلات>

وكانت الناقلات على النحو التالي :

الناقلة الأولى (ملتيمي) شحنت مليون برميل والوجهة للأمر.

الناقلة الثانية (سان جاسينيتو) شحنت مليون برميل إلى الصين.

الناقلة الثالثة (دلتا سبيرت) شحنت مليون برميل إلى الصين.

الناقلة الرابعة ( سونيون ) شحنت مليون برميل إلى أمريكا.

الناقلة الخامسة (دلتا هيلاس) شحنت مليون برميل الوجهة للأمر.

الناقلة السادسة ( تاهيتي ) شحنت مليون برميل إلى الصين.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يعتبر من أقدم الموانئ النفطية في ليبيا افتتحه الملك ادريس عام 1967.