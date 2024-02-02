تعاون بين مجلس النواب والهلال الأحمر بمجال الإسعافات الأولية

أخبار ليبيا 24

اختتم مكتب التدريب والتطوير في ديوان مجلس النواب، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي، برنامج التدريب على الإسعافات الأولية، حيث شمل البرنامج جوانب نظرية وعملية.

وألقى رئيس ديوان مجلس النواب المكلف، رسمي بالروين، كلمة خلال الاحتفال بالمناسبة، حث فيها المتدربين على استفادة كاملة من هذه الدورات، وقدّم شكره للمدربين.

هذا واستهدف البرنامج إدارة الأمن والسلامة والخدمات الطبية، حيث تناول الجوانب المتنوعة مثل نشأة الحركة الدولية، القانون الدولي الإنساني، التعامل مع مخلفات الحروب، الإسعاف النفسي الأولي، والإسعاف الأولي بجميع جوانبه. وشمل البرنامج أيضًا مناورة تقييمية ختامية شارك فيها جميع المتدربين.

في اليوم الختامي للبرنامج، تم توزيع الشهادات على المدربين وموظفي الديوان المشاركين في البرنامج. يُذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن الخطة التدريبية السنوية لعام 2024 المُعدة من مكتب التدريب والتطوير.