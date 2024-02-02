بعد “12” عام .. مجلس الأمن يرفع حظر السفر على “صفية فركاش” أرملة القذافي

أخبار ليبيا 24

قرر مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر نهائياً المفروض على أرملة معمر القذافي “صفية فركاش”.

ونشر مجلس الأمن بيان قال فيه إن اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا، قررت أن فركاش لم تعد خاضعة لتدابير حظر السفر المفروضة عملاً بالفقرة 15 من القرار 1970 (2011).

وأشارت اللجنة إلى أن صفية فركاش سوف تظل خاضعة لإجراء تجميد الأصول عملاً بالقرارات ذات الصلة.

وكان مجلس الأمن الدولي أدرج صفية فركاش في قائمة حظر السفر في 24 يونيو 2011 عملاً بالفقرة 15 من القرار 1970 والفقرة 19 من القرار 1973.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان طلب من الكونغرس الأميركي، تمديد العقوبات على عائلة العقيد معمر القذافي، وتجميد أصولهم.

وفي خطاب وجهه إلى الكونغرس، طالب ترمب تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، وذلك من أجل منع تحويل”أصول البلاد”.

كما اعتبر الرئيس الأميركي، أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه، بحسب تعبيره.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، أصدرت قرارا في فبراير 2011، جمدت فيه أصول القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.

وصفية فركاش من مواليد عام 1952 بمدينة البيضاء، وكانت تعمل ممرضة حين تعرف عليها القذافي بالمستشفى عندما أُصيب بوعكة صحية في عام 1970، ثم تزوج بها في العام نفسه.

وأنجبت صفية فركاش، للقذافى، 7 أبناء، هم: سيف الإسلام، ويليه الساعدى، والمعتصم بالله، وسيف العرب، وهانيبال، وخميس، وابنته الوحيدة، وهي عائشة القذافى.