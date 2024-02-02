بعد هبوطها على فوهة بركان.. مركبة الفضاء اليابانية تنجح في إرسال بيانات علمية مهمة

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أعلنت وكالة الفضاء اليابانية /جاكسا/ عن التقاط مركبة الهبوط الذكية غير المأهولة لاستكشاف القمر (SLIM) بعض الصور ومجموعة من البيانات العلمية، وذلك قبل توقفها عن العمل مؤقتا ودخولها في مرحلة سبات.

ووفقا لوكالة /جاكسا/، نجحت الوحدة القمرية /SLIM/ في الهبوط بدقة على حافة فوهة بركان شيولي في 19 يناير الماضي، على الرغم من مشاكل المحرك التي أدت إلى انقلاب المركبة رأسا على عقب، ما تسبب في تغير اتجاه الألواح الشمسية للمركبة الفضائية نحو الغرب، بحيث لا تتمكن من استقبال المستويات المتوقعة من ضوء الشمس، ما يؤدي في البداية إلى قطع العمليات على سطح القمر لفترة قصيرة جدا.

وأشارت الوكالة إلى أن المركبة الفضائية حققت بالفعل أهداف مهمتها الكاملة والممتدة من خلال الهبوط دقيق، ونشر زوج من المركبات الجوالة الصغيرة وإظهار قابليتها للتشغيل، والحصول على مجموعة من البيانات العلمية للمضي قدما في تحليلات لتحديد الصخور وتقدير التركيب الكيميائي للمعادن، ما سيساعد في حل لغز أصل القمر.

وتمكنت المركبة الفضائية من القيام بمسح لسطح القمر القريب باستخدام الكاميرا متعددة النطاقات /MBC/الخاصة بالمركبة الفضائية للتعرف على تركيبة القمر ، وتم تصميم الكاميرا لفحص الزبرجد الزيتوني والمعادن الأخرى من خلال تحليل التوقيعات الضوئية، أو أطياف ضوء الشمس المنعكس، وفقا لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وقالت الوكالة: “سنحتاج إلى الانتظار حتى انتهاء الليل القمري الذي يبلغ طوله 14.5 يوما أرضيا تقريبا، ثم انتظار ظروف الإضاءة ودرجة الحرارة الملائمة لاحقا في النهار القمري التالي، الذي يبدأ في 15 فبراير تقريبا، قبل إمكانية عودة المركبة الفضائية مرة أخرى للعمل”.

وأوضحت أنه لكي تعود المركبة الفضائية مرة أخرى للعمل، يجب أن تصمد أدواته في مواجهة درجات الحرارة القمرية الاستوائية ليلا والتي تبلغ نحو 208 درجة فهرنهايت أي أقل من 130 درجة مئوية.