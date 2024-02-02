انتشال قذائف من منطقة طمينة بمدينة مصراتة 

2 فبراير، 2024 8:05 م
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أخبار ليبيا 24 

كشف جهاز المباحث الجنائية أن قسم التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات فرع الوسطى انتشل قذائف من منطقة طمينة بمدينة مصراتة. 

وأضاف الجهاز أن القذائف التي عثر عليها من مخلفات الحرب بالقرب من عمارات شانطين بمنطقة طمينة بمدينة مصراتة. 

وأفاد جهاز المباحث الجنائية أن انتشال القذائف تم بعد ورود بلاغ من قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن مصراتة.  

وأوضح أنه فور وصول الفريق إلى الموقع باشر عناصره بالتعامل مع هذه المخلفات المكونة من عدد 6 قذائف مدفعية عيار (155مم) و4 قذائف مدفعية عيار (120مم). 

وأشار جهاز المباحث الجنائية إلى أنه تم نقل المخلفات إلى المكان المخصص إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة. 

2 فبراير، 2024 8:05 م
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