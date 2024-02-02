الوطنية للنفط: فريق الخبراء باشر دراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زلين 

أخبار ليبيا 24

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فريق الخبراء المشكل من المؤسسة وشركاتها باشر أعماله بمدينة زليتن لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وذكرت المؤسسة أن الفريق عقد اجتماعًا تقابليًا مع الجهات ذات الاختصاص من البلدية بحضور المكتب الاستشاري الإنجليزي الذي وصل اليوم.

وأوضحت مؤسسة النفط أن فريق المؤسسة بحث مع الهات ذات الاختصاw والفريق الإنجليزي الآراء الفنية ووضع الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.

وأفادت المؤسسة أن الفريق قام بجولة ميدانية رفقة أعضاء المجلس البلدي زليتن وعمداء وأعيان المناطق المتضررة لمعاينة المواقع وتحديد الأسباب ووضع الحلول بشكل عاجل.

وكان رئيس لجنة إدارة الأزمات ببلدية زليتن مصطفى البحباح، أكد أن الفريق الأجنبي الذي سيتولى دراسة أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالبلدية، وصل الخميس إلى طرابلس.

وأضاف البحباح، في تصريحات لمنصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أن الفريق سيباشر صباح الجمعة عمله من عين المكان في زليتن.

ولفت رئيس اللجنة، إلى أنه تجري عملية توفير سكن بديل للعائلات المتضررة فور تسلم ملف العائلة والتأكد من مكانها.