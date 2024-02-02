النيابة العامة تأمر بحبس متهم في تزوير وثائق رسمية وتقليد أختام الدولة

أخبار ليبيا 24

أمرت النيابة العامة بحبس فرد من تشكيل عصابي انتظم أفراده في نشاط تزوير وثائق رسمية؛ وتقليد أختام الدولة.

وقال بمكتب النائب العام في بيان له، أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام تولَّى في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، بحث معلومات الاستدلال المرفوعة من قسم البحث الجنائي – سبها، حول نشاط أشخاص تعمدوا تزوير بيانات مستندات رسمية؛ وتقليد الأختام التي تستعملها المؤسسات والمصالح والجهات العامة للتصديق؛ وإثبات الصفة الرسمية.

وأوضح البيان أن الإجراءاتُ أبَانت انتفاءَ مشروعية حيازة الأختام؛ وإثبات واقع تزوير المستندات لغرض التربُّح غير المشروع.

وتابع البيان: “بذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية، وتحريز الأختام المقلدة، وقرر إحاطة مؤسسات وهيئات الدولة بأشكال هذه الأختام وصفاتها”.