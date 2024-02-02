العقوري: ندعم مبادرة الحكومة الليبية لقيادة التعاون الأفريقي في مواجهة الهجرة غير النظامية

أخبار ليبيا 24

أعرب، يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، عن دعمه القوي لمبادرة رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، لقيادة التعاون الأفريقي في مواجهة، تحديات الهجرة غير النظامية.

وأكد العقوري، أهمية القضية بالنسبة للمسؤولين الليبيين، وهو ما عكسته مشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مؤتمر الهجرة غير النظامية في بنغازي.

وأشار العقوري، إلى أن الاعتماد فقط، على الإجراءات الأمنية للحد من الهجرة غير كاف. وبدلاً من ذلك، دعا إلى اتباع نهج إنمائي يعالج الأسباب الجذرية للهجرة، داعياً إلى المسؤولية المشتركة بين الدول.

وحث العقوري، الحكومة الليبية، على الدفاع بنشاط عن وجهات النظر الأفريقية، بشأن الهجرة، مشيدا بجهودها الدبلوماسية للتعامل مع قضية الهجرة، وسط التحديات الإقليمية.

ودعا “إعلان بنغازي”، البيان الختامي للمؤتمر، إلى عقد قمة أفريقية لصياغة استراتيجية موحدة، بشأن الهجرة غير النظامية، مع التأكيد على ضرورة التحول بعيدا عن تسييس القضية نحو نهج أكثر تكاملا.

وتمت الإشادة بالحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، لجهودهما في رعاية المهاجرين، بما في ذلك إنشاء ملاجئ تفي بالمعايير الدولية.

ودعا الإعلان إلى استراتيجية تنموية تركز على البلدان الأصلية للمهاجرين. ويهدف هذا النهج إلى معالجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تدفع الهجرة، مما يشير إلى تحول نموذجي في التعامل مع أزمات الهجرة داخل الدول الأفريقية وفي المفاوضات مع الدول الأوروبية.