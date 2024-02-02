العثور على جثمان مواطنة بعد قتلها في محل سكنها بالعاصمة طرابلس 

أخبار ليبيا 24

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة منى بوغالية، مواطنة من العاصمة طرابلس، بعد مقتلها وسرقتها في منزلها.

وقالت مصادر من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24” اليوم الجمعة، إن “بوغالية قُتلت في منزلها خلف محطة الوقود رقم 55 بمنطقة تاجوراء”.

وأضافت المصادر الأمنية، أنه تم العثور على جثة بوغالية المتحللة ويبدو أنها قتلت قبل أيام.

وأوضحت المصادر نفسها، أن المجني عليها تقوم بأعمال تطوعية تقدم مساعدات إنسانية وإغاثية.

وأكدت المصادر أن الضحية تعرضت للسرقة ولم يتم العثور على سيارتها، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وكان مجهولون أطلقوا النار على امرأة في طريق السور بالعاصمة الليبية طرابلس، وأردوها قتيلة، بحسب مصادر لـ”أخبار ليبيا 24″.

وقالت المصادر المطلعة الاثنين، إن المسلح الذي كان يقود سيارة هيونداي فيرنا سوداء اللون أطلق النار على المرأة فقتلها على الفور ثم لاذ بالفرار.