العامة للبحث والتعرف على المفقودين تنشر إحصائية استخراج الجثامين من درنة حتى يناير 2024 

أخبار ليبيا 24

كشفت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ملخص إحصائيات عمليات استخراج الجثامين مجهولة الهوية في مدينة درنة (إعصار درنة) مع عدد ملفات الأهالي حتى 31 يناير 2024.

وأوضحت الهيئة أنه تم استخراج عدد 1739 جثمان من مقبرة الظهر الأحمر، ومن مقبرة مرتوبة 862 جثمان.

وأشارت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن الجثامين التي استخرجت من البحر والمباني المهدمة 235 جثمان.

وأفادت الهيئة أنه تم تكفين وإعادة دفن 2876 في مقبرة الفتايح، لافتة إلى أنه تم سحب 1767 عينة حمض نووي من الأهالي.

وأشارت هيئة البحث والتعرف على المفقودين إلى أن عدد ملفات الأهالي المفتوحة بلغت 2150 ملف، والعينات المأخوذة من الجثامين 8402 عينة.