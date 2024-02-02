الصين تطلب من أوكرانيا إزالة شركاتها من قائمة “رعاة الحرب”

أخبار ليبيا 24

طالبت الصين، الخميس، أوكرانيا، بإزالة أكثر من 12 شركة صينية، على الفور، من قائمة الشركات المصنفة، على أنها “راعية دولية للحرب”، قائلة إنها تريد من كييف “القضاء على الآثار السلبية”.

وقال، متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “تعارض الصين بشدة إدراج الشركات الصينية، في القائمة ذات الصلة وتطالب أوكرانيا، بتصحيح أخطائها على الفور وإزالة الآثار السلبية”، وفقا لرويترز.

وترتبط بكين، بعلاقات وثيقة مع موسكو، وامتنعت عن انتقاد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها قالت أيضا إنه يجب احترام سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها. وعرضت المساعدة في التوسط في الحرب.

وأدرجت أوكرانيا 48 شركة على مستوى العالم، بما في ذلك 14 شركة من الصين، باعتبارها “رعاة دوليين للحرب” تقول إن أنشطتها التجارية تساعد أو تساهم بشكل غير مباشر في جهود الحرب الروسية.