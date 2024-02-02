الصحة الليبية تبحث سبل تفعيل أقسام مكافحة العدوى في الوحدات الصحية

أخبار ليبيا 24

بحث وزارة الصحة بالحكومة الليبية، سبل تفعيل أقسام مكافحة العدوى في الوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع في بنغازي ضم مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الأولية، فايزة الهواري، مع مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية، أسامة القطعاني.

وناقش الاجتماع سبل تفعيل أقسام مكافحة العدوى في الوحدات الصحية بالإضافة إلى تفعيل أقسام الجودة في المراكز الطبية وعمل دورات تدريبية للرفع من كفاءة العناصر الطبية والطبية المساعدة في الرعاية الصحية والصحة العامة.

وتم الاتفاق على إنشاء تقارير دورية عن سير العمل والخروج بتوصيات لعرضها على وزير الصحة لاعتمادها والبدء في تنفيذها.

وحضر الاجتماع أيضا، رئيس قسم التمريض، ريم العوامي، ورئيس قسم الجودة، صافي المنصوري، ورئيس قسم الفيزياء الطبية، وفاء العشيبي.