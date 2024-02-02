الصحة الليبية تبحث آلية عمل منظومة حصر مرضى الأورام

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، المشكلات والعراقيل التي تواجه حصر مرضى الأورام في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس لجنة إعانة مرضى الأورام ورئيس غرفة الطوارئ بالوزارة وقسم الأورام بمركز بنغازي الطبي، حسب بيان الوزارة.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في بنغازي إلى آلية عمل المنظومة الخاصة بحصر مرضى الأورام وطرق التسجيل بها من استلام وفرز الملفات ثم إدخال الملفات المستوفية إلى منظومة إعانة مرضى الأورام الخاصة بوزارة الصحة.

واتفق الحضور على تنسيق يوم علمي يضم طرقا وآليات حصر مرضى الأورام وكيفية وضع البروتوكولات العلاجية ووضع منظومات الأورام.