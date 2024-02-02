السايح: العملية الانتخابية هي محور الصراع السياسي القائم في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة عمل بعنوان “وسائل الإعلام ودورها في تعزيز المشاركة الانتخابية” بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسات الإعلامية، اشتملت على مناقشات حول دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في تعزيز المشاركة في العملية الانتخابية.

وتحت شعار “شركاء من أجل الانتخابات”، افتتح رئيس مجلس المفوضية عماد السايح الورشة، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام في توعية وتثقيف الناخبين، وركز على أهمية تعاون الإعلام كشريك في نشر الوعي بقضايا الانتخابات وتعزيز المفاهيم الديمقراطية.

وفي كلمته أكد السايح أن الإدارة الانتخابية تواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل الصراع السياسي القائم في ليبيا، وأن المفوضية تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع الإعلام في جميع العمليات الانتخابية القادمة مضيفاً أن المسؤولية في تنفيذ العملية الانتخابية ليست مسؤولية المفوضية فقط، بل هي مسؤولية جميع الليبيين، وأن الإعلام يلعب دورًا هامًا في تغيير المفاهيم الخاطئة، والعمل على توسيع نطاق المشاركة الانتخابية.

وقدّمت رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت عرضاً توضيحياً حول دور الإعلام كشريك أساسي في رفع مستوى الوعي، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في مواجهة الأخبار الكاذبة وتوجيه الحملات التوعية.

كما شهدت الورشة جلسات مناقشات تفاعلية، حيث شارك مسؤولو وسائل الإعلام بتجاربهم وأفكارهم حول كيفية تعزيز التواصل مع الناخبين وتحفيز المشاركة الانتخابية، وتضمن جدول الورشة عدة محاور، من بينها تسليط الضوء على تغطية وسائل الإعلام للقضايا الانتخابية والانتخابات في دائرة المهنية الإعلامية، واستعراض خطة التوعية لانتخاب المجالس البلدية.