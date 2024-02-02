الحكومة الليبية تواصل تسيير قوافل الصحة المدرسية لتعزيز الرعاية الصحية للطلاب في بنغازي

2 فبراير، 2024 3:21 م
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أخبار ليبيا 24

تواصلت قوافل الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة بالحكومة الليبية جولاتها الرامية إلى تعزيز الرعاية الصحية للطلاب في مدينة بنغازي، وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الهادفة لتحسين وتطوير الرعاية الصحية الأولية.

وتم إجراء الكشوفات الطبية لتلاميذ الصفوف الأول والسابع والتاسع، خلال زيارة لمدرسة الأمل المشرق، وتقديم التطعيمات المقررة بشكل فعّال، كما شملت الفعاليات برامج توعية وتثقيف صحي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض.

ولم يقتصر برنامج القافلة المدرسية على الكشوفات الطبية فقط، بل شمل أيضًا محاضرات توعية وتثقيف حول أسس الوقاية من الأمراض ومتابعة أوضاع البيئة المدرسية، وتمت متابعة التزام المقصف المدرسي بالمعايير الصحية لضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلاب.

2 فبراير، 2024 3:21 م
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