البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري في بيانٍ، رفع أسعار الفائدة على عملته المحلية “الجنيه”، بمقدار 200 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع.

وذكر المركزي أن رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 22.25 بالمئة من 20.25 بالمئة، كما رفع الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25 بالمئة من 19.25 بالمئة.

ويأتي القرار في وقت تخوض فيه مصر وصندوق النقد الدولي محادثات متقدمة بشأن توسيع قيمة قرض مالي كانت القاهرة حصلت عليه نهاية 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

كما يتزامن القرار، مع اتساع فجوة أسعار الصرف بين السوقين الرسمية والسوداء، إذ يبلغ الدولار وفق التسعيرة الرسمية 31 جنيها، مقارنة مع 71 جنيها في اسوق السوداء.