الاتفاق على تدريب “16” مهندس من الشركة العامة للكهرباء في جمهورية النيجر

2 فبراير، 2024 10:45 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل وزير الكهرباء والطاقات المتجددة ، بالحكومة الليبية الدكتور ” عوض البدري ” رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور ” عبدالهادي الحويج ” وفد رفيع المستوى مكون من و وزير الداخلية والأمن العام وإدارة الإقاليم العميد ” محمد تومبا ” والوفد المرافق لهما .

وبحث البدري العلاقات التاريخية مع جمهورية النيجر شعباً وحكومة والحدود المشتركة.

وأشار إلى دعم الحكومة الليبية بقيادة رئيس وزرائها الدكتور ” أسامة حماد” مناقشا المشاكل التي تُعاني منها جمهورية النيجر ، وكان من أبرزها مشاكل الكهرباء بالبلد وسُبل إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة ، كذلك تم الاتفاق على تدريب عدد 16 مهندس من جمهورية النيجر .

يُذكر بأن وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ، قامت بإرسال وفد فني متخصص من خُبراء الشركة العامة للكهرباء وقام بعمل زيارات ميدانية لمحطات التوليد و التحكم الرئيسي و الإدارات الفنية ، نتج عنها تقرير مفصل عن الوضع العام بشبكة الكهرباء بجمهورية النيجر .

2 فبراير، 2024 10:45 م
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